Stellenabbau bei ZF: Was heißt das für Koblenz?

Der Betriebsrat des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen befürchtet, dass bis Ende dieses Jahrzehnts in Deutschland mindestens 12 000 Stellen wegfallen könnten. Was bedeutet das für die Standorte in Koblenz, Ahrweiler und Neuwied?

Der Automobilzulieferer ZF will in Deutschland wohl einige Tausend Stellen abbauen. Foto: Felix Kästle/dpa

Bundesweit beschäftigt ZF 50.000 Mitarbeiter. Doch was bedeutet das für die Standorte in Koblenz, Ahrweiler und Neuwied? Auf RZ-Anfrage teilt ein ZF-Sprecher mit: „Grundsätzlich äußern wir uns nicht zu Spekulationen über Personalzahlen und deren Entwicklung; weder auf Konzern- noch auf Standortebene.“ Für die Standorte Koblenz und Ahrweiler habe gebe es „bestehende Zielbildvereinbarungen, die auch Beschäftigungssicherungen enthalten (bis Ende 2026 in Koblenz und Mitte 2026 in Ahrweiler)“.

In Neuwied gebe es für den Standort von ZF Aftermarket eine Standort- und Beschäftigungssicherung bis Ende 2027. Das Werk in Ahrweiler ist durch die Ahrflut im Juli 2021 schwer beschädigt worden und soll im 2026 nach Niederzissen umziehen. Der ZF-Sprecher teilte ferner mit: „ZF wird sich jetzt mit dem Gesamtbetriebsrat zusammensetzen, um Zielbildvereinbarungen für die zweite Hälfte dieser Dekade zu erarbeiten.“