Steigende Infektionszahlen: Entwickelt sich Vallendar zum neuen Hotspot?

Vallendar

Die Zahlen der Coronainfizierten steigen – so auch in der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar. Dort meldete das Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz (MYK) am Freitag für die „Kita „Haus für Kinder“in Vallendar, dass eine Gruppe vorsorglich geschlossen“ werden musste und dass es in der Seniorenwohngruppe Haus Mariengart „mehrere positive Coronafälle“ gab – beide standen für Fragen unserer Zeitung nicht zur Verfügung. Hinzu kommen 37 Fälle in der BDH-Klinik (Stand Donnerstag vergangener Woche), am Wochenende meldete sich ein weiterer Mitarbeiter als infiziert. Seit Sonntagabend sind zudem zwei positive Fälle in der Verbandsgemeindeverwaltung bekannt. Derzeit laufen dort in Zusammenarbeit mi dem Gesundheitsamt des Kreises MYK die Ermittlungsarbeiten von Kontaktpersonen auf Hochtouren, sagt VG-Bürgermeister Fred Pretz.