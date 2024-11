Plus Vallendar

Stauffenberg-Enkelin Sophie von Bechtolsheim im Interview: Darf man für Frieden auch zu Gewalt greifen?

i Sophie von Bechtolsheim, 56 Jahre alt, ist eine geborene von Stauffenberg. Im Rahmen der Ringvorlesungen „Friedensethik“ spricht die Historikerin und Kommunikationswissenschaftlerin diesen Montag in Vallendar über den 20. Juli 1944, ihren Großvater und ihre Familie. Foto: Dorothea Lang

Sophie von Bechtolsheim ist heute Abend in Vallendar zu Gast. Sie spricht im Rahmen der Ringvorlesung „Friedensethik“ an der Vinzenz Pallotti University über den 20. Juli 1944 und ihren Großvater, Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Im RZ-Interview erzählt sie, wie sie von ihrem bekannten Vorfahren erfahren hat und was Friede bedeutet.