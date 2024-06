Plus Koblenz

„Start-up-Beach“ in Koblenz: Netzwerk-Event für Jungunternehmen

i «IHK» steht auf dem Schild vor dem Haus der Industrie- und Handelskammer Erfurt. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/picture alliance/dpa

Der Sprung in die Selbstständigkeit muss kein Sprung ins kalte Wasser sein. Unterstützung finden junge Unternehmen am Mittwoch, 26. Juni, beim kostenlosen „Start-up Beach“. Ab 17.30 Uhr laden die Handwerkskammer Koblenz (HwK), die Industrie- und Handelskammer Koblenz und die „Startup League“ an den „Stattstrand“ in Koblenz-Metternich ein.