Startchancen-Programm: Elf Koblenzer Schulen werden gefördert Die IGS Koblenz gehört zu einer der Elf Schulen in Koblenz die durch das Startchancen-Programm gefördert werden soll. Foto: Sascha Ditscher Startchancen-Programm beginnt mit dem neuen Schuljahr und läuft zehn Jahre. Sandra Weeser macht auf die Schulen aufmerksam, die im Rahmen dieses Programms gefördert werden. Sie ist Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie Vorsitzende des FDP-Bezirks Koblenz. „In Koblenz werden insgesamt elf Schulen vom größten Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik profitieren", erklärt Weeser.

Gefördert werden die Grundschulen in Neuendorf, im Rauental, in Lützel, auf der Neukarthause, in Wallersheim, in der Goldgrube sowie die Clemens-Brentano-Realschule plus, die Goethe-Realschule plus, die Albert-Schweitzer-Realschule plus, die Julius-Wegeler- Schule und die Integrierte Gesamtschule Koblenz, sagt Weeser und fügt an: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Startchancen-Programm ...