Winningen

Rheinland-Pfalz möchte zur Normalität zurückkehren – zumindest soweit es geht. Der Start ins neue Schuljahr soll daher – unter Corona-Auflagen – so normal wie möglich erfolgen. Schulen der Region haben sich eingestellt und Konzepte entwickelt, was sie im Falle steigender Zahlen im Land, einer direkten Corona-Infektion oder einer Komplettschließung tun wollen. So auch die Astrid-Lindgren-Grundschule in Winningen, die als Ganztagsschule eine besondere Stellung einnimmt.