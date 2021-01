Koblenz

Ab Donnerstag beginnen die Impfungen gegen das Coronavirus im Koblenzer Impfzentrum, das in der CGM-Arena eingerichtet wurde. Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des Zentrums auf dem Oberwerth sind vollständig abgeschlossen, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Sowohl der Aufbau, die Personalrekrutierung als auch die Organisation einschließlich der Betriebsabläufe sind umgesetzt“, heißt es – alles steht zur Verfügung, was gebraucht wird. Es kann also losgehen.