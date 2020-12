Koblenz

Die Nachricht von einem Autokino in Koblenz hat sich wie ein Lauffeuer in Stadt und Region verbreitet: Innerhalb weniger Tage waren die Tickets für sechs von acht Filmen ausverkauft. Stadtmarketing-Geschäftsführer Frederik Wenz ist überzeugt, dass auch die Tickets für die beiden anderen Filme bis zum Start am Donnerstag weg sind. Und es gibt weitere Überlegungen.