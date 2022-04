Kaum ein Stadtteil in Koblenz ist mehr von Wasser umgeben als Lützel. Die Mosel grenzt ihn nach Süden ab, der Rhein nach Osten. Man weiß in Lützel also, was es bedeutet, wenn Wasser über Begrenzungen tritt. Allerdings nur in Bezug auf die beiden großen Flüsse. Von Überschwemmungen infolge plötzlich auftretender Starkregen blieb der zurzeit 8629 Einwohner zählende Stadtteil allerdings bislang verschont.