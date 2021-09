Über mögliche katastrophale Folgen von Starkregenereignissen wird in Koblenz schon seit Jahren gesprochen. Und nicht nur das. Die zahlreichen Bauprojekte in jüngster Vergangenheit zeigen, dass in der Stadt viel Geld investiert wird, um einen Puffer für Sonderlagen zu schaffen. Ob das reicht? Das fragen sich die Mitglieder des Gülser Ortsbeirates nicht nur beim Blick in die Ahrregion, sondern auch beim Nachdenken über die Geschichte des Moselstadtteils.