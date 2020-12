Koblenz/Region

Das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur bleibt wirtschaftlich weiter auf Erfolgskurs. Im vierten Jahr in Folge konnte das KKM, gegen den allgemeinen Trend in der Branche, ein positives Ergebnis einfahren und das Ergebnis aus dem Vorjahr erneut toppen. Das Katholische Klinikum mit seinen mehr als 2500 Mitarbeitenden hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Plus von 2,103 Millionen Euro abgeschlossen, und das trotz gestiegener Kosten für Personal- und Materialaufwand.