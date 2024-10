Plus Koblenz/Kreis MYK Starke Stimme im Unternehmen: Auszubildende in Koblenz wählen ihren Betriebsrat i Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ruft alle Auszubildenden im Kreis Bad Kreuznach dazu auf, bis November ihre Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) zu wählen. Foto: IG BAU/Tobias Seifert Azubis und junge Beschäftigte in Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz können ab sofort ihren Junior-Betriebsrat, die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), wählen. Lesezeit: 1 Minute

Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in einer Ankündigung mit. Die Gewerkschaft startet dazu einen „Lockruf in die Wahlkabine des Betriebs“. „Azubis und Jugendliche sollten unbedingt ihr JAV-Team wählen. Es geht um eine starke Stimme für Azubis. Denn die JAV ist das Sprachrohr der jungen Menschen in Betrieben und ...