Koblenz

Wer in wirtschaftlich rauen Zeiten große Erfolge in fast allen Geschäftsbereichen präsentieren kann, hat gute Gründe, stolz zu sein. Und ein bisschen Stolz, vor allem auf die Leistungen der 672 Mitarbeiter, klingt auch bei Matthias Nester und Jörg Perscheid an. Nach einer Feier ist den beiden Vorständen der Sparkasse Koblenz dennoch nicht zumute. Denn auch auf die heimische Wirtschaft kommt Corona-bedingt noch einiges zu.