Plus Koblenz

Stand-Up in Koblenz: Berliner Format „Comedyflash” kommt monatlich in die Gecko Lounge

Von Finn Holitzka

i In Prenzlauer Berg ist „Comedyflash” längst etabliert. Jetzt macht sich die Marke auch im Rest von Deutschland einen Namen. Foto: Annette Riedl/picture alliance/dpa

Deutsche Comedy, das war lange Zeit vor allem das breitgetretene Klischee: Der Türke, der Hesse, der Sexist. In Koblenz will die neue Reihe „Comedyflash” dagegen jetzt jeden Monat Stand-Up präsentieren, wie er in den USA Tradition hat: mit persönlichen Geschichten und unverstellten Charakteren. Die Erwartungshaltung ist groß, wie die Vorverkaufszahlen zeigen.