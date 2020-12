Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 11:07 Uhr

Kobern-Gondorf

Stärke 2.1: Leichtes Erdbeben bei Kobern-Gondorf registriert

Zu einem Erdbeben ist es am Donnerstagmorgen in der Nähe von Kobern-Gondorf gekommen. Das bestätigte der Erdbebendienst Südwest des Landesamts für Geologie und Bergbau in Mainz. Laut dem Landesamt zählte das Beben zur schwächeren Kategorie.