Stadtverwaltung gibt sich ein neues Erscheinungsbild: Bendorf unter neuem Corporate Design

Traditionell identitätsstiftend – modern interpretiert: Die Stadtverwaltung Bendorf gibt sich ein neues Erscheinungsbild. Mit einer modernen Stadtmarke stellt die Verwaltung ihren Auftritt nach innen und außen visuell neu auf, orientiert an neuen Medienformaten. Wie die Stadt mitteilt, erarbeitete eine städtische Projektgruppe das neue Corporate Design mit der Agentur Formrausch.

Der Schwerpunkt liegt auf dem historischen Symbol der Stadt: So ist die Logografik eine Reduktion des Stadtwappens. Das neue Logo in Blau dient als übergreifende Stadtmarke – wichtige Stadtentwicklungsthemen wie die „Grüne Entdeckerstadt“ könnten in anderen Farbtönen abgebildet und im Sinne eines Baukastensystems ergänzt werden, das Logo soll unter anderem amtliche Briefköpfe und E-Mail-Signaturen zieren.

Bürgermeister Christoph Mohr (Foto) präsentierte das Logo, das jetzt schrittweise und kostenbewusst in die Innen- und Außenauftritte der Stadt Bendorf eingeführt werden soll. red Foto: Artzdorf/Stadt Bendorf