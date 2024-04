Plus Koblenz

Stadtspitze und Polizei geben Überblick: So (un)sicher ist das Leben in Koblenz

i Wenn das Ordnungsamt und die Polizei wie hier auf dem Zentralplatz am Forum Confluentes in Koblenz unterwegs sind, kann diese Präsenz das Sicherheitsempfinden von Menschen stärken, die sich ansonsten eher unsicher fühlen. Foto: Sascha Ditscher/Archiv

Wie kriminell geht es in Koblenz zu? Wie gefährlich ist der Koblenzer Straßenverkehr? Und was kann man dagegen tun, dass Menschen sich unsicher fühlen? Die Stadtspitze und die Polizei ordnen neue Zahlen zu den Fragen ein – und nehmen das Thema Prostitution in den Fokus, aus gegebenem Anlass.