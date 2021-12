„Unser Kaiserin-Augusta-Denkmal wurde beschmiert. Wer macht so etwas?“, fragt Leser Josef Horbach in einer Mail an die Rhein-Zeitung. Er ärgert sich: „Dieser Dame haben wir bekanntlich die schönen Rheinanlagen zu verdanken.“ Und dazu kommt: Diese Art von Graffiti findet er an sich nicht gut, aber auf einem Denkmal, noch dazu an einer Stelle, wo es schlecht zu entfernen ist, noch schlimmer.