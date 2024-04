Plus Koblenz Stadtrat sagt Ja: Neue Fußgängerampel in Stolzenfels an der B 9 Von Jan Lindner i In Stolzenfels wird an der B 9-Fußgängerquerung eine Ampel gebaut. Das hat der Stadtrat beschlossen. Foto: Sascha Ditscher Über die B 9 rauschen durch Stolzenfels jeden Tag ein paar Tausend Autos, Motorräder und Lkw – viele deutlich schneller als Tempo 50. Wollen Fußgänger die Bundesstraße überqueren, etwa um an den Rhein zu kommen, leben sie mitunter gefährlich. Der Koblenzer Stadtrat hat jetzt einstimmig beschlossen, dass eine neue Ampel die Lage entschärfen und die Durchfahrtsgeschwindigkeit verringern soll. Lesezeit: 2 Minuten

Außerdem sollen die Bushaltestellen in Höhe des Kapellener Platzes barrierefrei ausgebaut werden. Ein Überblick über die Pläne: Der Fußgängerverkehr: Der bestehende Fußgängerüberweg in Stolzenfels am Schlossweg wird durch eine Ampel ersetzt. Sie soll dem Verkehr auf der Rhenser Straße dauerhaft Grün anzeigen, bis ein Fußgänger auf den Knopf drückt. Diese Maßnahme, ...