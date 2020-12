Vallendar

In der Stadt Vallendar wird zurzeit eine Reihe von Bebauungsplänen überarbeitet. Mit zweien davon, der fünften Änderung und Neufassung des Bebauungsplans „Auf der Insel – Unterm Goessel“ – in Vallendar besser bekannt unter Gumschlag – und der fünften Änderung des Bebauungsplans „Gartenstadt“ befasste sich der Stadtrat in sachlich geführten Aussprachen in seiner jüngsten Sitzung. Konkret ging es um Beschlüsse, die sich zu eingegangenen Stellungnahmen aus einer erneuten Offenlage ergaben.