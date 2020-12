Vallendar

Den Studierenden der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar sind bis auf Weiteres Feiern und Partys innerhalb und außerhalb der Hochschule untersagt. Dies hat die Hochschulleitung in ihrer bereits 26. WHU-internen Corona-Richtlinie angeordnet, wie Rektor Markus Rudolf im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt. Rudolf führt weiter aus: „Wer dagegen verstößt, muss mit disziplinarischen Maßnahmen gemäß dem ,Code of Conduct'- Prozess (zu Deutsch: mit dem Verhaltenskodex) der WHU rechnen.“