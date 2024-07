Plus Koblenz

Stadtradeln in Koblenz: 2295 Teilnehmer spulen zusammen 460.927 Kilometer ab

i Bürger verfolgen die Verlosung von Sachpreisen beim Abschlussevent des Stadtradelns auf dem Jesuitenplatz. Foto: Olaf Scheppers

Das Stadtradeln in Koblenz ist erfolgreich zu Ende gegangen. In drei Wochen kamen die Teilnehmer auf insgesamt 460.927 Radkilometer. Das entspricht einer Vermeidung von umgerechnet rund 77 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Damit konnte die Stadt Koblenz ihr Rekordergebnis aus dem Vorjahr mit 466.005 Kilometern bestätigen. In diesem Jahr radelten 2295 Teilnehmer in 131 Teams gemeinschaftlich für ein besseres Klima.