Bendorf

Nach dem plötzlichen Rücktritt des Bendorfer Bürgermeisters Michael Kessler wählte die SPD bereits in der vergangenen Woche Christoph Mohr als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im September (wir berichteten). Bei einer Mitgliederversammlung am vergangenen Mittwoch stellte nun auch die CDU ihren Kandidaten vor: Für sie wird Sascha Schoblocher in den Wahlkampf ziehen. Bei einer Enthaltung und fünf Neinstimmen wählten 49 der 55 Wahlberechtigten für ihn. Die große Mehrheit freut den Kandidaten: „Ich bin überwältigt und fast ein bisschen sprachlos.“