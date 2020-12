Weißenthurm

In den vergangenen zehn Jahren ist Weißenthurm kräftig gewachsen. Und in Zukunft dürfte die Einwohnerzahl noch weiter steigen, denn die Stadt Weißenthurm plant eine neue Wohnbebauung. So sollen auf einem Gelände zwischen der Rosenstraße, der Bundesstraße 9 und der Straße „Am Berg“ vor allem neue Einfamilienhäuser entstehen. Vorgesehen ist, dass begrünte Schallschutzwände den Lärm von den Häusern fernhalten sollen.