Noch steht das Hochwasser in Koblenz auf den Straßen und Wegen an den Flüssen, doch es geht zurück. Dabei hinterlässt es jedenfalls nasse Flächen, über die oft viele Menschen spazieren – und die in der herrschenden Eiseskälte spiegelglatt werden könnten. Die Stadt stellt das vor besondere Herausforderungen.