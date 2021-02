Grüner, sicherer, lebenswerter, barrierefreier: Das alles soll der Koblenzer Stadtteil Lützel werden. Dazu hat die Stadt das äußerst umfangreiche Entwicklungskonzept „Stadtgrün Koblenz-Lützel“ aufgelegt. Das Großprojekt mit 35 Maßnahmen soll mindestens in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden. Dabei rechnet die Stadt mit Fördergeldern von Bund und Land. Im Stadtrat wird das Vorhaben von allen Fraktionen sehr begrüßt und wurde in der Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen.