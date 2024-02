Die Stadt Koblenz plant eine weitere Unterkunft für Geflüchtete. Standort ist ein ehemals von der Bundespolizei genutztes Gebäude an den Rheinanlagen (Postadresse: Kaiserin-Augusta-Anlagen 17) in unmittelbarer Nachbarschaft der Bundesanstalt für Gewässerkunde und dem Hotel „Kleiner Riesen“. Denn die Zahl der Geflüchteten, die in Koblenz untergebracht werden sollen, wächst beständig.