Wohl jeder, der in der Stadt lebt, hat inzwischen bemerkt, dass sich etwas verändert hat. Waren die Pflanzen etwa am Straßenrand, auf Baumscheiben und Grünstreifen sonst sorgfältig gestutzt, so dürfen sie seit einiger Zeit an vielen Stellen wuchern. Wo nicht besondere Gründe dagegensprechen, wird das Gras – oft versetzt mit Wildblumen und Kräutern – nur noch sporadisch gemäht.