Koblenz Stadt kauft für 1,25 Millionen Euro Container: Flüchtlingsunterkunft in Koblenz wird erweitert

In diesen einstigen Bürocontainern wohnten zuletzt Flüchtlinge, bis sie Wohnungen fanden. Ähnliche Wohnboxen sollen in einigen Monaten die Gemeinschaftsunterkunft Rauental erweitern.

Die Stadt Koblenz kann außerplanmäßig 1,25 Millionen Euro ausgeben, um Wohncontainer für Flüchtlinge zu kaufen. Dafür hat der Stadtrat jetzt sein Okay gegeben. Die Entscheidung fiel mehrheitlich bei einer Enthaltung und sieben Gegenstimmen (AfD und Freie Wähler) aus.

Die Container werden die bereits bestehende Gemeinschaftsunterkunft im Rauental erweitern. Dazu war die alte Werkstatthalle des Betriebshof in der Schlachthofstraße kürzlich abgerissen worden, um Platz für die Container zu schaffen. Zurzeit leben in den Gebäuden am Ort 121 geflüchtete Kinder, Frauen und Männer. Weitere 240 Menschen sollen dann dort einziehen können. ...