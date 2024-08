Plus Koblenz

Staatssekretärin auf Stippvisite in Stolzenfels: Schloss wird für die Buga herausgeputzt

Von Wolfgang Lucke

i Noch „schmücken“ Gerüste das historische Gemäuer. Für die Buga werden Schloss Stolzenfels und der es umgebende Landschaftspark saniert. Staatssekretärin Simone Schneider (Mitte) informierte sich jetzt am Ort über den Stand der Arbeiten. Foto: Wolfgang Lucke

Die Buga 2029 naht mit großen Schritten. Fünf Jahre sind nicht viel, wenn man an die Zeitabläufe so mancher Bau- und Sanierungsprojekte denkt. Aber aufseiten der Landesregierung ist man optimistisch, die angepeilten Ziele zu erreichen. Staatssekretärin Simone Schneider machte auf ihrer Bereisung des Oberen Mittelrheintals auch Halt in Stolzenfels.