Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 18:58 Uhr

Koblenz

St. Martin hätte das gewiss gefallen: Die Festung leuchtet

Dass die Laternenzüge in den Stadtteilen sowie an Kitas und Schulen in diesem Jahr ausfallen müssen, ist überaus bedauerlich. Aber Menschenansammlungen, zumal mit Gesang, sind zurzeit einfach nicht möglich. Um den Koblenzern eine kleine Freude zu machen, ist am Dienstagabend die Festung illuminiert worden.