Ein aufwendig gestaltetes schmiedeeisernes Tor, in dessen Mitte sich ein Bäumchen und zwei Hasen befinden, die das Namensschild des Bauherren halten: Auch heute noch staunt so mancher Passant darüber, welchen Aufwand der Auftraggeber einst betrieben hat. Dieser hatte seinerzeit gute Gründe: Zu seinem prächtig gestalteten Haus in der Neuendorfer Straße sollte es natürlich auch einen repräsentativen Zugang geben. Das geschaffene Gesamtbild beeindruckt noch heute.