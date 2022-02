Rübenach

Sprengkörper bei Bauarbeiten gefunden: Kleine Granate in Rübenach gesprengt

Eine kleine Granate ist am Donnerstagmorgen in Rübenach kontrolliert gesprengt worden. Wie die Stadt auf Anfrage berichtet, ist der Sprengkörper bei Bauarbeiten im Bereich des Lohweges am Tag zuvor gefunden worden.