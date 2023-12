Was haben ein amerikanischer Megastar, ein Zwei-Meter-Mann aus Ludwigshafen und eine junge Frau aus dem Ruhrgebiet gemeinsam? In Koblenz wurde ihre Musik in 2023 auf der Streaming-Plattform Spotify besonders oft gehört. Bei den beliebtesten Songs sind sie aber nicht alle mit dabei. Wir zeigen, wer in den vergangenen zwölf Monaten auf Spotify die beliebtesten Künstler, Lieder und Podcasts in Koblenz waren.