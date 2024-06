Plus Koblenz Spiel- und Lernstube Im Kreutzchen: Förderprogramm setzt auf gesunde Ernährung i Strahlende Gesichter bei der symbolischen Spendenübergabe in der Spiel- und Lernstube Im Kreutzchen. Foto: Marco Wagner Große Freude kam in der Spiel- und Lernstube Im Kreutzchen auf, als Simone Hartkorn, Prokuristin der Hartkorn Gewürzmühle, die Kita des Caritasverbandes Koblenz besuchte und einen Spendenscheck über 10.000 Euro überreichte. Lesezeit: 1 Minute

Bereits seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen aus Mülheim-Kärlich die Kita mit seiner Fachhandelsmarke BioLotta im Rahmen der „KidsSupportAktion“. Gemeinsam mit der Kinderhilfsorganisation „Children for a better World“ werden bundesweit 70 Partnereinrichtungen nachhaltig gefördert. 90 Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren besuchen die Spiel- und Lernstube in der Großsiedlung ...