Koblenz

An der Koblenzer Südtangente stehen an weiteren Teilen der Hochstraße Oberwerth Sperrungen an. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Am Montag, 17. Februar, beginnen Baustoffuntersuchungen und Probeentnahmen in Fahrtrichtung Koblenz, die bis zum 28. Februar abgeschlossen sein sollen.