Spendengelder und Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge

In seiner Sitzung nahm der Ortsgemeinderat zudem zwei Einzelspenden über je 500 Euro zugunsten ukrainischer Flüchtlinge an. Die Spendenbereitschaft in Urbar sei sehr hoch, erklärte Bürgermeisterin Karin Küsel. Bis Mitte vergangener Woche waren insgesamt über 9000 Euro eingegangen.