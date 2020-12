Koblenz

Mit sogenannten Gabenzäunen wollen Menschen in ganz Deutschland Obdachlosen in der Corona-Krise helfen. Dazu hängen sie Tüten mit Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneprodukten an Zäune im öffentlichen Raum, die sich die Hilfsbedürftigen dort wegnehmen können. Auch in Koblenz gab es einen solchen Gabenzaun am Löhr-Center an der Unterführung in Richtung Moselring. Allerdings nur für kurze Zeit, denn die Gabenzäune sind laut Stadtverwaltung nicht rechtens.