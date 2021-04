Kletterspezialisten, die auf Strommasten in luftiger Höhe arbeiten, dazu Hubschrauberpiloten, die mit viel Feingefühl Leitungen zwischen den einzelnen Masten positionieren: Die Arbeiten an den Strommasten zwischen Rübenach und Metternich haben am Donnerstag für einiges Aufsehen bei unseren Lesern gesorgt.