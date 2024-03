SPD-Ortschef Baulig will als Parteiloser mehr Menschen ansprechen: Er verlässt die Partei zum Wohl von Lay

Der 61-jährige Gerd Baulig ist seit vier Jahren Ortsvorsteher von Lay: Er gewann 2019 überraschend für die SPD die Wahl ins Amt, das Jahrzehnte lang von Christdemokraten geführt wurde. Doch Baulig stellt fest: In Lay herrscht lähmendes politisches Lagerdenken. Er will nun ohne Partei – und mit der Wählergruppe Schängel im Rücken – weitermachen. Einen ersten Ortsableger der WGS will er auch gründen. Foto: Sascha Ditscher