SPD und CDU teilen sich wieder die Mandate: Koblenzer Wahlkreise bleiben bei Genossen, Union im Kreis trotz Landestrend erfolgreich

Das Landesergebnis hat seinen Niederschlag durchaus auch in Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz gefunden. Aber dennoch bleibt es dabei: Wie schon 2016 teilen sich SPD und CDU die Direktmandate in der Region untereinander auf – und das zu gleichen Teilen. Mit Roger Lewentz (SPD) gewann erneut der klare Favorit auf der rechten Rheinseite. Und auch in Koblenz links des Rheins konnte sich SPD-Frau Anna Köbberling durchsetzen, wenn auch deutlich knapper als Lewentz. Mit Peter Moskopp und Torsten Welling stellt aber auch die Union die Sieger in zwei Wahlkreisen der Region.