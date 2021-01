Koblenz

Straßennamen sollen die geografischen Gegebenheiten, bedeutende Ereignisse und besondere Personen würdigen, die mit dem jeweiligen Ort verbunden sind. In Metternich gibt es eine Person, die das Gesicht vieler Häuser in Koblenz, aber vor allem auch in Metternich herausragend geprägt hat. Deshalb setzt sich der SPD-Ortsverein Metternich-Bubenheim dafür ein, den Künstler Philipp Dott mit einem Straßennamen zu würdigen.