Spaziergang am Koblenzer Rheinufer wird wieder einfacher: Unter dieser Brücke kann man gehen

Freien Durchgang, wenn auch ein wenig holprig, haben Fußgänger und Radfahrer nun wieder, wenn sie am Rhein entlang spazieren und an den Schwanenteich gelangen wollen.

Die Arbeiten an der neu gebauten Mozartbrücke dauern zwar noch an, aber sie sind nun so, dass die ausführende Firma den Durchgang einrichten konnte.

Zurzeit wird die Natursteinverblendung an der Brücke gesetzt. Der Durchgang wird im Lauf der Arbeiten immer noch mal ein wenig versetzt, dadurch kann es kurzfristig noch einmal zu Sperrungen kommen. Auch die Arbeiten an der Treppe Richtung Vorstadt haben begonnen.