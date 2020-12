Kobern-Gondorf

Nein, seit heute gebe es hier keine Filiale der Sparkasse mehr, sagt Peter Hammes einem Kunden, der die Sparkasse in Kobern-Gondorf am Donnerstagnachmittag betreten wollte. „Dafür findet man uns ab Montag im Ochsenrutsch“, verspricht der Filialleiter. Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, ist die Filiale, die seit den 1960ern in unmittelbarer Marktplatznähe steht, schon fast ausgeräumt. Die Geldautomaten und Überweisungsgeräte fehlen, ebenso Schreibtische und Stühle, genauso wie Unterlagen. Einzig ein paar Kisten, Kabel und in einer Ecke ein altes Holz-Schaukelpferd warten noch auf ihren Abtransport.