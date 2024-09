Plus Koblenz

Sparkassenbau am Wöllershof: Anlieger klagen über Dauerlärm

Von Wolfgang Lucke

i Die Sanierungsarbeiten am Sparkassengebäude am Wöllershof sind mit viel Baulärm verbunden. Anwohner beschreiben ihren Unmut mit den Worten „unzumutbar, furchtbar und unerträglich“. Foto: Wolfgang Lucke

Es ist eine Binsenweisheit, dass Baustellen Lärm erzeugen. Doch die Sanierungsarbeiten am Sparkassengebäude am Wöllershof in der Koblenzer Innenstadt zehren wohl außergewöhnlich heftig an den Nerven der Anlieger im Bereich Wöllershof, Altengraben, Hohenfelder Straße und Weißer Gasse. Kommentare wie „unzumutbar, furchtbar, unerträglich” sind vor Ort zu hören.