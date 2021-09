Lohnt es sich angesichts der großen Preissteigerungen der vergangenen Jahre überhaupt noch, in ein eigenes Haus oder eine Wohnung zu investieren? Aus Sicht der Sparkasse Koblenz ist die Antwort eindeutig. Vorstandschef Matthias Nester ist davon überzeugt, dass diejenigen, die jetzt in Immobilien investieren, in den kommenden fünf bis zehn Jahren mindestens einen Wertzuwachs zwischen 15 und 20 Prozent erzielen können.