Bekanntlich sagt die Bilanzsumme eines Kreditinstituts noch allein wenig. Aber wenn eine regional verwurzelte Einrichtung wie die Sparkasse Koblenz in unruhigen Zeiten sich oberhalb der 5-Milliarden-Euro-Marke behauptet und obendrein noch eine Steigerung meldet, lässt das schon aufhorchen. Es kommt also nicht von ungefähr, dass man in der Zentrale in der Bahnhofstraße zufrieden ist.