Plus Koblenz

Sozialer Wohnungsbau: Acht Wohnungen in Metternich als Signal für ganz Koblenz

i Dort, wo an der Ecke Kemmertstraße/Weingasse in Metternich derzeit noch ein Haus leer steht und ein Garten zuwuchert (links), beginnen schon bald die Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus (Grafik rechts) mit acht Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Foto: Matthias Kolk/Projektvisualisierung CKS-Immobilien eGbR

Acht Wohnungen und alle günstig zu mieten: Das ist das Ziel eines Hausneubaus der CKS-Immobilien aus Koblenz. Das Gebäude in Metternich wird nur aus geförderten Sozialwohnungen bestehen. 6,40 Euro Miete pro Quadratmeter, 25 Jahre Mietpreisbindung. Es ist zwar nur ein kleines Projekt, aber für Koblenz' neuen Baudezernenten Andreas Lukas eines mit großer Signalwirkung: Er will beim Sozialen Wohnungsbau in die Offensive gehen – damit die Aussichten nicht so düster bleiben, wie sie sind.