Sonne, Eierwein und Musik: Ostereierkippen eröffnet Freiluftsaison in Winningen

Von Erwin Siebenborn

i Ostereierkippen eröffnet Freiluftsaison in Winningen Foto: Erwin Siebenborn

Mit dem Ostereierkippen wird in Winningen traditionsgemäß die Freiluftsaison eingeleitet. Das war in diesem Jahr in der Ortsgemeinde an der Mosel, rund um den Hexenbrunnen los.