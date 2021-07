Die große Sonderimpfaktion für junge Rheinland-Pfälzer ist am Mittwochmorgen an den sechs Hochschulstandorten des Landes gestartet. Auch in Koblenz wurden ab 9 Uhr die ersten Registrierten gepikst. Mehr als 5000 Biontech-Dosen stehen an der Hochschule bereit, um Menschen ab 18 Jahren – ursprünglich bis 27 Jahren – eine Erstimpfung zu ermöglichen. Die Zahl der Registrierten war so gering, dass man am Mittwochvormittag entschied, die Impfung für alle Rheinland-Pfälzer ab 18 Jahren zu öffnen.